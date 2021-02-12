Bombardier прекращает выпуск бизнес-джетов Learjet

Канадская корпорация Bombardier объявила о прекращении производства бизнес-джетов под брендом Learjet. Компания перестанет производить такие самолеты в четвертом квартале текущего года. Это часть мер компании по сокращению издержек на $400 млн ежегодно, кроме того, она собирается сократить 1,6 тыс. рабочих мест. Об этом Bombardier объявила при публикации финансовой отчетности за 2020 год: выручка компании снизилась на 13% до $6,5 млрд, скорректированная прибыль до уплаты процентов и налогов — на 71% до $200 млн.

Компания Learjet была создана в 1959 году конструктором Уильямом Лиром, он разработал бизнес-джет на базе опытного реактивного истребителя. Производство частных самолетов Learjet началось в 1963 году, с тех пор было выпущено более десяти моделей таких самолетов. В 1990 году компанию купила Bombardier. В общей сложности за почти 60 лет было произведено более 3 тыс. самолетов Learjet.

Одно время Learjet были одними из самых популярных бизнес-джетов в мире, самолетами этой марки владели Фрэнк Синатра, Пол Маккартни, Элвис Пресли и многие другие знаменитости. Однако в последние годы такие бизнес-джеты вышли из моды, сейчас популярны более крупные и дальнемагистральные частные самолеты. Bombardier производит и такие самолеты — у нее есть бренды бизнес-джетов Challenger и Global.

В начале прошлого года Bombardier продала французской компании Alstom свое железнодорожное подразделение, заявив о намерении сосредоточиться прежде всего на производстве бизнес-джетов. В 2020 году рынок бизнес-джетов и частных авиаперелетов хотя и сократился, но не столь значительно, как рынок обычных коммерческих авиаперевозок.

Яна Рождественская