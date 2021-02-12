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На Кубани три ковидных госпиталя вернулись к прежнему профилю работы

Краснодарский краевой госпиталь ветеранов войн, кожно-венерологический диспансер в Сочи, а также сочинский центр охраны материнства и детства, которые с осени прошлого года работали в режиме ковидных госпиталей, начали плановый прием пациентов, сообщила администрация края. Это связано со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

В Краснодарское крае происходит сокращение коечного фонда и в других медицинских учреждениях, перепрофилированных под лечение COVID-19. В январе общий коечный фонд составлял около 6,7 тыс. мест, сейчас в ковидных госпиталях развернуто 4450 коек, из них занято 3410, свободно 23,4%. Такие образом, количество больничных коек для лечения коронавирусной инфекцией сократилось почти на треть, уточина пресс-служба краевой администрации.

Анна Перова, Краснодар


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