В Тольятти завели уголовные дела против двух управляющих компаний

По заявлению АО «ЭнергосбыТ Плюс» против двух тольяттинских управляющих компаний ООО «ТольяттиТопСервис» и ООО «УК "ТольяттиТопСервис"» расследуются уголовные дела из-за накопленных долгов за тепло. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

«Первая задолжала за тепло 26,8 млн руб., вторая — 15,2 млн руб. В ближайшее время оба уголовных дела будут объединены в одно производство»,— сказано в сообщении.

Как отмечают в компании, с 2014 года по заявлению энергетиков руководители ряда региональных управляющих компаний, практиковавшие схему создания компаний-клонов, получили реальные сроки тюремного заключения.

Сабрина Самедова