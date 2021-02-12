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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тольятти завели уголовные дела против двух управляющих компаний

По заявлению АО «ЭнергосбыТ Плюс» против двух тольяттинских управляющих компаний ООО «ТольяттиТопСервис» и ООО «УК "ТольяттиТопСервис"» расследуются уголовные дела из-за накопленных долгов за тепло. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации. 

«Первая задолжала за тепло 26,8 млн руб., вторая — 15,2 млн руб. В ближайшее время оба уголовных дела будут объединены в одно производство»,— сказано в сообщении. 

Как отмечают в компании, с 2014 года по заявлению энергетиков руководители ряда региональных управляющих компаний, практиковавшие схему создания компаний-клонов, получили реальные сроки тюремного заключения. 

Сабрина Самедова


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