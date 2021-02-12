В Сочи осудили организаторов фиктивных филиалов московского банка

Центральный районный суд Сочи вынес приговор в отношении четырех организаторов подпольных филиалов банка «Гарант-Инвест» в городе-курорте и в Ногинске Московской области. За время своей деятельности они обманули 91 человека.

Из приговора следует, что в 2017 году неустановленное лицо (дело выделено в отдельное производство) разработало план, по которому предполагалось организовать в Сочи и Ногинске несуществующие филиалы банка «Гарант-Инвест», работающего только в Москве, и таким образом привлечь средства граждан по фиктивным договорам займа. Вместе с организатором в деле участвовали двое подсудимых.

Используя вымышленные имена, они рекламировали деятельность «филиалов» в СМИ, разработали для них сайты. С ними в качестве кассиров также работали две девушки. Они составляли фиктивные бланки договоров займов и приходных кассовых ордеров и передавали деньги, полученные от потерпевших, организаторам преступления.

В итоге злоумышленникам удалось обмануть 79 человек в Сочи, причинив им ущерб в размере более 23 млн руб., и 12 человек в Ногинске с ущербом более 4 млн руб.

Всех четверо были признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Двое фигурантов дела получили пять лет колонии общего режима, их сообщницы – три года и два года десять месяцев условно. Двум организаторам несуществующих филиалов также вменяли легализацию полученных преступных путем денег (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). По этой части обвинения они были оправданы, так как суд не нашел состава преступления.

Как писал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года в Краснодаре осудили организатора преступного сообщества под видом кредитно-потребительского кооператива «Содружество», который работал по принципу финансовой пирамиды. За восемь лет работы члены КПК похитили деньги 2 тыс. вкладчиков на общую сумму более 1,5 млрд руб. Организатор пирамиды приговорена к 8,5 годам колонии общего режима.

Виктория Колганова