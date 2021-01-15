Жительницу Краснодара осудили на 8,5 лет за хищение 1,5 млрд рублей у вкладчиков КПК «Содружество»

33-летняя жительница Краснодара проведет 8,5 лет в колонии общего режима за обман вкладчиков кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Содружество». Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Установлено, что с 2011 по 2019 года девять жителей кубанской столицы создали преступное сообщество под видом кредитно-потребительского кооператива, который работал по принципу финансовой пирамиды. Офисы работали в 20 районах края. Членам ОПГ удалось похитить деньги 2 тыс. вкладчиков на общую сумму более 1,5 млрд руб.

Преступную деятельность пресекли сотрудниками УФСБ и МВД России по Краснодарскому краю. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 210 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере; Участие в преступном сообществе лицом, с использованием служебного положения).

«Реальное отбывание наказания осужденной отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Также судом в полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших», - отметили в пресс-службе суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Решетняк