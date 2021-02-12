Росприроднадзор проводит проверку из-за появления синих собак в Дзержинске

Стаю синих собак заметили около предприятия «Дзержинское оргстекло». На место выехали сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области для проведения предварительной проверки фактов, сообщили в ведомстве.

Сообщения о собаках с синей шерстью стали появляться в соцсетях в феврале. Конкурсный управляющий Андрей Мисливец предположил, что животные могли «найти остатки какой-то химии – медного купороса, например, и изваляться в нем» (цитата по «РИА Новости»).

Администрация Дзержинска договорилась с руководством «Дзержинского оргстекла» о допуске ветеринаров на территорию для осмотра животных и установления возможных причин такого явления. Отловом собак займется «Зоозащита НН». Сообщается, что предварительно здоровью животных ничего не угрожает. Более точно можно будет говорить только после осмотра собак.