Смеющийся маньяк из России

Правоохранительные органы Северного Кипра провели совместную поисковую операцию, которая завершилась арестом россиянина Александра Сатлаева — бывшего сотрудника Следственного комитета России (СКР), совершившего 8 февраля побег из центральной тюрьмы в Никосии. Срок он отбывал за грабеж. Инцидент с побегом несколько дней держал в напряжении местных жителей, которые за постоянную улыбку прозвали Александра Сатлаева «смеющимся маньяком». Бывший следователь, который уже отбыл в нижнетагильской колонии 4 года 6 месяцев за сексуальные преступления, скрылся за границей, опасаясь ареста за новое изнасилование.
В Турецкой Республике Северного Кипра задержан бывший следователь управления СКР по Республике Алтай Александр Сатлаев, совершивший побег из центральной тюрьмы в Никосии, где отбывал четырехлетний срок за грабеж: отнял у девушки сумку с 300 турецкими лирами и €35. О завершении разыскной операции сообщила газета Нavadis.
Как пишут местные СМИ, Александр Сатлаев сбежал из кипрской тюрьмы 8 февраля около шести вечера. Когда фургон с продуктами заезжал в тюремный двор, заключенный Сатлаев, находившийся на прогулке, выбрал удачный момент и прошмыгнул в закрывающиеся ворота. По пути в сторону города Дикомо беглеца задержали стражи порядка. Россиянина доставили в полицейский участок, но он сумел сбежать и оттуда. При этом с его ноги слетел ботинок.
На розыск Сатлаева были брошены значительные силы полиции. Фотография злоумышленника имелась у каждого постового.
В дальнейшем к поискам сбежавшего арестанта подключились военные, задействовавшие авиацию.
Ситуация держала в напряжении жителей Северного Кипра, которые были шокированы информацией о криминальном прошлом Александра Сатлаева. За улыбку, которая не сходила с его лица, его прозвали «смеющимся маньяком». Разыскные мероприятия увенчались успехом только на третий день. 11 февраля он был задержан на вилле близ городка Доганкей, которая пустовала около года.
Российским бюро Интерпола Александр Сатлаев, ранее работавший следователем управления СКР по Республике Алтай, разыскивается с августа 2019 года. Тогда Центральный райсуд Барнаула выдал санкцию на его заочный арест. По материалам дела Сатлаев, который уже отбыл срок в четыре с половиной года за серию изнасилований и попыток изнасилования, обвиняется в совершении аналогичного преступления — нападении 4 августа на девушку в подъезде жилого дома на улице Интернациональной. 22 сентября того же года он был задержан в Кирении (Турецкая Республика Северного Кипра). Однако не по ордеру Интерпола, а за разбойное нападение на женщину. За это ему назначили четыре года заключения.