Смеющийся маньяк из России

Правоохранительные органы Северного Кипра провели совместную поисковую операцию, которая завершилась арестом россиянина Александра Сатлаева — бывшего сотрудника Следственного комитета России (СКР), совершившего 8 февраля побег из центральной тюрьмы в Никосии. Срок он отбывал за грабеж. Инцидент с побегом несколько дней держал в напряжении местных жителей, которые за постоянную улыбку прозвали Александра Сатлаева «смеющимся маньяком». Бывший следователь, который уже отбыл в нижнетагильской колонии 4 года 6 месяцев за сексуальные преступления, скрылся за границей, опасаясь ареста за новое изнасилование.

В Турецкой Республике Северного Кипра задержан бывший следователь управления СКР по Республике Алтай Александр Сатлаев, совершивший побег из центральной тюрьмы в Никосии, где отбывал четырехлетний срок за грабеж: отнял у девушки сумку с 300 турецкими лирами и €35. О завершении разыскной операции сообщила газета Нavadis.

Как пишут местные СМИ, Александр Сатлаев сбежал из кипрской тюрьмы 8 февраля около шести вечера. Когда фургон с продуктами заезжал в тюремный двор, заключенный Сатлаев, находившийся на прогулке, выбрал удачный момент и прошмыгнул в закрывающиеся ворота. По пути в сторону города Дикомо беглеца задержали стражи порядка. Россиянина доставили в полицейский участок, но он сумел сбежать и оттуда. При этом с его ноги слетел ботинок.

Центральная тюрьма Никосии, Кипр Фото: Yiannis Kourtoglou / AFP

На розыск Сатлаева были брошены значительные силы полиции. Фотография злоумышленника имелась у каждого постового.

Сюжеты о россиянине не сходили с телеэкранов и сайтов изданий.

В дальнейшем к поискам сбежавшего арестанта подключились военные, задействовавшие авиацию.

Ситуация держала в напряжении жителей Северного Кипра, которые были шокированы информацией о криминальном прошлом Александра Сатлаева. За улыбку, которая не сходила с его лица, его прозвали «смеющимся маньяком». Разыскные мероприятия увенчались успехом только на третий день. 11 февраля он был задержан на вилле близ городка Доганкей, которая пустовала около года.

Теперь к неотбытому сроку за разбой ему добавят несколько лет за побег.

Российским бюро Интерпола Александр Сатлаев, ранее работавший следователем управления СКР по Республике Алтай, разыскивается с августа 2019 года. Тогда Центральный райсуд Барнаула выдал санкцию на его заочный арест. По материалам дела Сатлаев, который уже отбыл срок в четыре с половиной года за серию изнасилований и попыток изнасилования, обвиняется в совершении аналогичного преступления — нападении 4 августа на девушку в подъезде жилого дома на улице Интернациональной. 22 сентября того же года он был задержан в Кирении (Турецкая Республика Северного Кипра). Однако не по ордеру Интерпола, а за разбойное нападение на женщину. За это ему назначили четыре года заключения.

Константин Воронов, Новосибирск