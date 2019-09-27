Сбежавший следователь нашелся на Кипре В России его ищут за сексуальные преступления, в Кирении задержали по подозрению в грабеже

Бывший сотрудник Следственного комитета России (СКР) Александр Сатлаев, ранее осужденный в Горно-Алтайске за совершение сексуальных преступлений и сейчас разыскиваемый по подозрению в изнасиловании девушки в Барнауле, задержан в Кирении (Турецкая Республика Северного Кипра). СМИ сообщают, что он ограбил девушку. По местным законам, это тяжкое преступление, которое заслуживает пожизненного срока лишения свободы. Российские правоохранительные органы информацией о задержании Александра Сатлаева не обладают.

Как сообщает газета Kibris (Северный Кипр), в административном центре Кирения по подозрению в грабеже задержан россиянин Александр Сатлаев, ранее судимый в Республике Алтай за преступления на сексуальной почве. 22 сентября россиянин напал на девушку и стал ее душить, а затем вырвал из рук сумочку, в которой было 300 турецких лир и €35. Лицо нападавшего засветилось на камерах видеонаблюдения, позже он был опознан и задержан, деньги при нем найдены не были.

На судебном заседании об избрании задержанному меры пресечения выяснилось, что Александр Сатлаев — гражданин Российской Федерации, прибыл на Северный Кипр 19 августа. На родине несколькими днями ранее он был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск по подозрению в изнасиловании 4 августа жительницы Барнаула. Следователи подозревали, что этот эпизод не единственный.

Александр Сатлаев, сын бывшего председателя Чемальского районного суда, в 2012 году окончил Алтайскую академию экономики и права и сразу же был назначен старшим следователем отдела СКР по Республике Алтай. Той же зимой он совершил первое изнасилование, эпизоды повторялись, правоохранительные органы безуспешно искали маньяка.

По одному из эпизодов доследственная проверка даже была поручена самому следователю Сатлаеву. Он уговорил потерпевшую отказаться от показаний и вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Спустя несколько месяцев автомобиль Сатлаева попал на камеру видеонаблюдения на месте совершения очередного преступления, следователя-насильника вычислили. Ему было предъявлено обвинение в четырех изнасилованиях (ч. 1 ст. 131 УК РФ), семи эпизодах покушений на изнасилование (ст. 30, ст. 131 УК РФ).

В июле 2015 года горсуд Горно-Алтайска вынес Александру Сатлаеву приговор. По двум эпизодам, связанным с покушением на изнасилование, он был оправдан, еще один эпизод обвинения суд переквалифицировал. В итоге бывшему следователю назначили шесть с половиной лет колонии. Отбывал наказание бывший следователь в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в колонии общего режима для бывших силовиков. В марте 2019 года вышел на свободу по УДО.

Следственное управление и Главное управление МВД по Алтайскому краю не располагают информацией о задержании Александра Сатлаева в Кирении. Поскольку Россия не признает Северный Кипр суверенным государством, дипломатические отношения между ними отсутствуют. По законам Турецкой Республики Северного Кипра, совершенное Сатлаевым преступление считается тяжким и карается пожизненным лишением свободы.

Илья Николаев, Новосибирск