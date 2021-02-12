Яйский НПЗ ввел вторую очередь за 30 млрд рублей

В пятницу новокузнецкое АО «Нефтехимсервис» объявило о вводе в эксплуатацию на Яйском нефтеперерабатывающем заводе компании комбинированной установки переработки прямогонных бензиновых фракций УК-1. Как сказано в сообщении компании, это позволит НПЗ ежегодно выпускать до 700 тысяч тонн автомобильного бензина стандарта Евро-5.

«Сегодня на предприятии введена в эксплуатацию комбинированная установка переработки прямогонных бензиновых фракций УК-1, что позволит предприятию ежегодно выпускать до 700 тыс. т автомобильного бензина стандарта Евро-5», — сообщила пресс-служба «Нефтехимсервиса» в пятницу.

Инвестиции в строительство второй очереди Яйского НПЗ составили 30 млрд руб. По данным пресс-службы, Альфа-банк предоставил «Нефтехимсервису» кредит в рамках установленного лимита 55 млрд руб. до 2026 года. «Привлеченные средства направлены на строительство второй очереди Яйского НПЗ, а также на рефинансирование ссудной задолженности АО “Нефтехимсервис”», — пояснили в компании.

Яйский НПЗ введен в эксплуатацию в 2013 году. Ежегодный объем переработки нефти — 3,3 млн т сырой нефти. Инвестиции в первую очередь составили около 20 млрд руб.

Дарья Решетникова, Игорь Лавренков, Кемерово