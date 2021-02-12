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На Кубани выявлено 173 новых случая COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 35844 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 631,6.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 50 человек, в Сочи – у 39 человек. За сутки в Краснодарском крае скончались 17 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 1677 летальных случаев, 28354 человека выздоровели, из них за последние сутки – 317 человек.

Анна Перова, Краснодар


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