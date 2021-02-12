В Свердловской области неделю фиксируется снижение заболеваемости COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 276 новых случаев COVID-19, сообщил источник “Ъ-Урал“. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 74 224 случаев заражения COVID-19, при этом более 66 тыс. свердловчан уже выздоровели. Кроме того, за сутки еще 14 человек скончались. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 2 197 летальных случаев от COVID-19.

Отметим, на протяжении недели в Свердловской области наблюдается снижение уровня суточного прироста больных COVID-19. Кроме того, последние четыре дня впервые с начала ноября в регионе фиксируется менее 300 случаев заболевания коронавирусом.

Режим обязательной самоизоляции в Свердловской области продлен до 15 февраля. На фоне снижения заболеваемости коронавирусом региональные власти постепенно снимают карантинные ограничения.