24 населенных пункта Удмуртии могут попасть в зону подтопления во время паводка

В зоны возможного подтопления в период весеннего паводка могут попасть 24 населенных пункта Удмуртии, расположенных в 21 муниципальном образовании, 10 объектов экономики, четыре социально-значимых объекта, 21 автомобильный и семь железнодорожных мостов, 16 участков железных и 25 участков автомобильных дорог. Это случится при наихудшем сценарии развития обстановки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«По прогнозу в третьей декаде марта уже возможно начало паводка, я прошу все работы по осмотру ГТС закончить в первую неделю марта. Чтобы мы оперативно могли принять меры там, где это необходимо. Отдельно прошу минприроды Удмуртии и ГУ МЧС по республике организовать проверки 2-й и 3-й насосных станций на ижевской плотине»,— отметил премьер Удмуртии Ярослав Семенов.

Отметим, что МЧС по региону разрабатывает план мероприятий по смягчению рисков. Во второй половине марта спланирована командно-штабная тренировка по подготовке к паводку. Кроме того, сформирована достаточная группировка сил для реагирования на ЧС.