В отношении экс-замглавы района Петербурга возбуждены новые дела

В отношении бывшего замглавы Колпинского района Петербурга Алексея Жукова возбуждены еще три уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Жуков был задержан в августе 2020 года по подозрению в получении взятки. По данным следствия, деньги он получил за посредничество при заключении контрактов на уборку. Вину бывший чиновник не признал, находится под стражей в СИЗО. Под арестом он продет до 12 апреля.

Напомним, что в районной администрации Жуков курировал вопросы благоустройства и ЖКХ.