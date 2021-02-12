12 февраля, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

В отношении экс-замглавы района Петербурга возбуждены новые дела

В отношении бывшего замглавы Колпинского района Петербурга Алексея Жукова возбуждены еще три уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Жуков был задержан в августе 2020 года по подозрению в получении взятки. По данным следствия, деньги он получил за посредничество при заключении контрактов на уборку. Вину бывший чиновник не признал, находится под стражей в СИЗО. Под арестом он продет до 12 апреля.

Напомним, что в районной администрации Жуков курировал вопросы благоустройства и ЖКХ.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Экспертное мнение

Партнерские проекты

Конференции

Новости компаний | все

Профиль пользователя