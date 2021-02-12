Тюменский Роспотребнадзор приостановил работу 6 предприятий за нарушение антиковидных мер

В феврале сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области провели проверки на 85 предприятиях региона, в результате чего было составлено 26 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия), в том числе шесть протоколов об административном приостановлении деятельности. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Региональное управление Роспортебнадзора совместно с профильными департаментами правительства области и органами полиции по-прежнему держит на контроле соблюдение мероприятий по профилактике COVID-19 на предприятиях и в организациях», — подчеркнули в оперштабе.

С начала пандемии в Тюменской области зафиксировано 29 674 случая заболевания COVID-19. Более 27 тыс. пациентов выздоровели, 265 человек скончались.