Оружейную фирму Colt купила чешская компания

Чешская оружейная компания Ceska zbrojovka купила 100% акций американской фирмы Colt. Стоимость сделки составила $220 млн, говорится в сообщении чешской компании. Прошлый владелец также получил больше 1 млн акций Ceska zbrojovka.

«Соединение фирм полностью соответствует нашей стратегии (Ceska zbrojovka.— “Ъ”) стать лидером в производстве стрелкового оружия и ключевым партнером для вооруженных сил. Мы гордимся, что подключили к своим активам Colt, который уже более 175 лет тесно взаимодействует с армией США»,— приводит пресс-служба слова гендиректора чешской фирмы Лубомира Коваржика.

Colt был основан в 1836 году. Револьверы и пистолеты компании популярны во всем мире. В 2015 году Colt обанкротился после потери госконтрактов на поставку оружия.