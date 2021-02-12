Власти Красноярского края потребовали от «Норникеля» возместить 494 млн рублей за разлив топлива

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края направило в Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК, входит в группу компаний «Норникель») требование о добровольном возмещении вреда, причиненного объектам животного мира после разлива топлива.

Сумму ущерба оценили в 494 млн руб.

Как сообщает пресс-служба «Норникеля», компания уже получила обращение. Отмечается, что расчет ущерба производился по негативным последствиям аварии на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу, и пр.

«Правительство Красноярского края предлагает компании возместить данный ущерб в течение 30 дней со дня получения настоящего требования либо принять меры по восстановлению окружающей среды в рамках причиненного вреда объектам животного мира»,— говорится в сообщении компании.

В результате аварии на ТЭЦ-З НТЭК, произошедшей в конце мая 2020 года, в окружающую среду попало около 20 тыс. т дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд руб. в то время как «Норникель» — в 21,4 млрд руб. В начале февраля этого года арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК, постановив взыскать 146 млрд руб., из которых 145,5 млрд руб. — в федеральный бюджет.

Подробнее о том, что привело к авария на ТЭЦ-3 в Норильске, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Аварию разобрали до дна».

Юлия Сасевич