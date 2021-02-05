Росприроднадзор взыскал с компании «Норникеля» 146 млрд рублей

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил требования Росприроднадзора и взыскал с Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель») 146 млрд руб. Тем самым суд частично удовлетворил требования ведомства, которое просило взыскать 147,8 млрд руб. за ущерб, нанесенный окружающей среде из-за аварии на ТЭЦ НТЭК.

Авария произошла в мае 2020 года. В результате 6 тыс. т солярки попали в грунт, еще 15 тыс. т — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки. Росприроднадзор считает, что авария произошла из-за технических и организационных нарушений, допущенных как при строительстве топливного резервуара. «Норникель» с предъявленными требованиями не согласился и изначально оценил ущерб в 21,4 млрд руб. В суде компания настаивала на том, чтобы ущерб от ЧС был возмещен НТЭК в натуральной форме.

Оксана Павлова