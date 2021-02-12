Путин выделил по 75 тыс. руб. жителям осажденного Севастополя

Президент России Владимир Путин выделил около 83,2 млн руб. на выплаты лицам, которые награждены знаком «Житель осажденного Севастополя». Они получат по 75 тыс. руб. из резервного фонда президента.

«Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 83 175 тыс. руб. Минфину России для предоставления бюджету Севастополя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тыс. руб. лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя"»,— говорится в распоряжении главы государства.

В декабре 2020 года господин Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов войны. Им начали выдавать соответствующие удостоверения. В январе глава севастопольского исполкома ОНФ Лариса Мельник на социальном онлайн-форуме обратила внимание, что люди с таким статусом не получили выплаты 75 тыс. руб., которые в 2020 году выделялись другим ветеранам. Тогда председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что они получат эти выплаты. «Жителями осажденного Севастополя» признаны больше 1 тыс. человек.