Ложносочиненное предложение

Дело в отношение свидетеля ДТП с тяжкими последствиями, виновным в котором признан не имевший водительских прав сын главы администрации Чебоксар Олег Ладыков, дошло до суда. Как стало известно „Ъ“, речь идет о 21-летнем Артеме Модине, который в момент аварии находился в салоне совершившего столкновение Audi Q7 под управлением Олега Ладыкова. В ходе следствия и на суде он утверждал, что сын сити-менеджера в момент столкновения не был за рулем. Однако записи с камер наблюдения и экспертиза показали обратное. Господину Модину предъявили обвинение в даче заведомо ложных показаний.



Прокуратура Чувашии передала в Моргаушский райсуд уголовное дело о заведомо ложных показаниях (ч. 1 ст. 307 УК РФ) против свидетеля преступления, совершенного Олегом Ладыковым, сыном главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.

Олег Ладыков отбывает срок в колонии общего режима за ДТП, повлекшее тяжкий вред, по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения с оставлением места ДТП). В январе 2020 года Моргаушский райсуд приговорил его к трем годам и девяти месяцам заключения. Суд установил, что около 5 часов 35 минут 22 июля 2019 года возле деревни Калмыково в Моргаушском районе, управляя автомобилем Audi Q7 без водительских прав, Ладыков превысил установленную скорость и врезался сначала в металлический отбойник на разделительной полосе автодороги, а затем — в двигающийся в попутном направлении автомобиль марки УАЗ-3909. В результате ДТП водитель УАЗа получил тяжкий вред здоровью. Однако сын сити-менеджера Чебоксар пострадавшему никакой помощи не оказал и скрылся с места ДТП.

В прокуратуре Чувашии не называют имени фигуранта переданного в суд дела, но говорят, что оно связано с уголовным делом сына сити-менеджера. Источники в Моргаушском райсуде рассказали „Ъ“, что обвиняемым по делу является знакомый Олега Ладыкова — 21-летний житель Чебоксар Артем Модин. Согласно обвинительному заключению, он лжесвидетельствовал на следствии и в суде в пользу сына градоначальника.

Олег Ладыков своей вины в ДТП не признал, утверждая, что в момент аварии за рулем был некий малознакомый ему человек, контактных данных которого он не знает. Эти слова подтверждал находившийся в момент аварии в машине Артем Модин, а также еще один пассажир Audi Q7. Они уверяли, что Олег Ладыков во время столкновения был на заднем сидении.

Однако суд посчитал показания Артема Модина несоответствующими действительности. Гособвинитель доказал, что за рулем был именно Олег Ладыков: его вину подтвердили «заключение судебно-генетической экспертизы салона автомобиля», «видеозаписи камер наблюдения», а также другие доказательства.

Против Артема Модина, а также еще одного свидетеля МВД по Чувашии возбудило уголовные дела о заведомо ложных показаниях. Как рассказали „Ъ“ в прокуратуре Чувашии, следствие в отношении последнего еще продолжается.

Обвиняемому грозит штраф до 80 тыс. руб., обязательные или исправительные работы, либо арест до трех месяцев.

Олег Ерусланов