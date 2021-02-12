Клуб 1 июля прокомментировал неисполнение майских указов

Академический клуб 1 июля подготовил заявление о проблемах с выполнением «зарплатных» майских указов президента Владимира Путина. Напомним, в понедельник, 8 февраля, во время заседания президентского Совета по науке и образованию ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на низкие зарплаты в научных организациях. После этого господин Путин несколько раз поднимал вопрос выполнения своих «майских указов», которые касаются в том числе зарплат преподавателей и ученых.

«На высшем политическом уровне наконец признан факт, на который представители научного сообщества за последние годы неоднократно указывали публично,— "майские указы" 2012 года о повышении заработной платы научным сотрудникам не исполнены, а отчеты об их успешном исполнении основаны на разнообразных манипуляциях,— говорится в заявлении клуба.— Иначе и не могло быть — в указах предусматривалось не только повышение зарплат, но и повышение финансирования научной сферы, которое должно было покрыть соответствующие расходы, однако это условие выполнено не было».

Клуб заявляет, что для исправления ситуации необходимо «выделить порядка 4% ВВП на финансирование фундаментальных научных исследований и научного образования». Кроме того, академики считают необходимым «создание под эгидой РАН единой самоуправляемой системы научных институтов по всем областям знания во всех регионах страны, самостоятельно определяющей научные приоритеты и порядок распределения средств между учеными разного уровня». Также в заявлении говорится о необходимости «выравнивания зарплат ученых в разных регионах» и «прекращении попыток перекладывать ответственность за сложившуюся безобразную ситуацию с Министерства финансов и Минобрнауки на директоров институтов, не имеющих возможности честно выполнить указы в тех условиях, в которые они поставлены». Кроме того, ученые требуют «гарантий невмешательства государственных органов в руководство научной деятельностью исследовательских и образовательных учреждений и обязательного участия компетентного органа РАН при принятии решений об административном и уголовном преследовании ученых».

Александр Черных