В Татарстане хотят в назидание пьяным водителям показывать их по телевизору

Вице-премьер Татарстана Шамиль Гафаров предложил показывать по телевидению водителей, которые садятся за руль в пьяном виде. Он считает, что это будет для них наказанием.

«Когда папу или маму показывают по телевизору, или сына, и показывают на него пальцем, что он такой плохой, пьяный за руль сел… Представьте, что на территории муниципального образования два раза покажут по телевизору — это же позор!»— сказал он на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Чтобы не один раз показывали, а в течение недели. Отработайте это»,— обратился он к главе агенства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдару Салимгараеву.

Шамиль Гафаров сообщил, что только за прошлую неделю сотрудники ГИБДД остановили 264 пьяных водителя. «Что с пистолетом по улице ходить, что пьяный водитель за рулем ездит — большой репницы нет»,— заключил вице-премьер.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"