Пакистан успешно испытал ракету, способную нести ядерную боеголовку

Пакистан завершил испытания крылатой ракеты Babur-1A, сообщила армейская пресс-служба страны. Ракета способна нести боеголовки ядерного и обычного типов.

Учебный запуск Babur-1A проводился с наземной пусковой установки. Снаряд позволяет с высокой точностью поражать наземные и морские цели на расстоянии 490 км, приводит AP заявление пакистанских военных.

Ядерная программа Пакистана в первую очередь направлена на противодействие угрозам со стороны соседней Индии, которая также регулярно проводит ракетные испытания, говорится в сообщении.