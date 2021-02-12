Переселенцам урезают метры

Эксперты ОНФ просят прокуратуру разобраться в действиях администрации Нижнего Новгорода по расселению людей из аварийного жилья. Общественники считают, что в нарушение программы расселения жителям не дают возможности переехать в другие квартиры, предлагая только денежные компенсации. При этом сума компенсации рассчитывается так, что жители получают за изымаемое жилье значительно меньше его реальной стоимости. Даже в случае несогласия с суммой расселяемых могут выселить из квартиры принудительно. В мэрии инициативу не комментируют, ранее чиновники говорили о нехватке жилья для волнового переселения.



Нижегородское отделение ОНФ обратилось в прокуратуру, считая, что в Нижнем Новгороде массово нарушаются права граждан, расселяемых из аварийного жилья. Региональная программа переселения граждан дает им право выбора: жители аварийного фонда могут получить денежную компенсацию за изымаемые у них квартиры и комнаты либо другое жилое помещение. По данным «фронтовиков», в Нижнем Новгороде муниципальные чиновники стараются ограничиваться только денежными выплатами за изымаемые квадратные метры. Иного выбора переселенцам не дают, ссылаясь на действующие договоры о развитии застроенных территорий, когда в расселении участвуют застройщики, заинтересованные в сносе старых домов.

На этом проблемы жителей не заканчиваются, рассказали в ОНФ, считая, что муниципалитет сильно занижает стоимость изымаемого аварийного жилья. При его выкупной оценке не учитываются уплаченные взносы за неисполненный капремонт, стоимость мест общего пользования и земельного участка. Живущим в коммунальных квартирах предлагают возместить лишь стоимость их комнаты. В результате расселяемым в качестве компенсации предлагаются денежные суммы, на которые они просто не в состоянии приобрести иное жилье.

В качестве одного из примеров в нижегородском отдлении ОНФ привели ситуацию в Московском районе, где при расселении четырех домов администрация оценила жилье по 37–43 тыс. руб. за 1 кв м, а оценка независимой экспертизы доходила до 60 тыс. руб. Прокуратура выдала по этому поводу предписание об устранении нарушений. Глава администрации района Владимир Кропотин говорил, что требовать принудительного выселения через суд не будет, однако через некоторое время районные власти все же подали к собственникам иски о принудительном выселении и выкупе жилья. Защита выступила с ходатайством провести независимые технические экспертизы, на основании которых объективно рассчитать рыночную стоимость изымаемого жилья. Эта просьба была судом удовлетворена, рассмотрение дела пока приостановлено.

В ОНФ отмечают, что попавшие в подобную ситуацию нижегородцы, среди которых много пенсионеров, инвалидов и малоимущих граждан, часто не в состоянии даже защитить свои права из-за высоких цен на юридические услуги. Только на суды первой инстанции необходимо потратить порядка 100 тыс. руб. В Нижнем Новгороде есть случаи, когда по судебным решениям о выселении и снятии с учета ответчикам перечисляют компенсации на депозит нотариуса до востребования и с помощью судебных приставов принудительно выселяют из единственного жилья.

По словам регионального координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды регионального ОНФ Светланы Крюковой, ликвидация аварийного жилья в Нижнем Новгороде в рамках договоров о развитии застроенных территорий идет более десяти лет, поэтому с похожими проблемами столкнулись сотни нижегородцев. «Общероссийский народный фронт» настаивает на пересмотре способов расселения аварийного жилья в Нижнем Новгороде, пообещав поднять проблему на федеральном уровне до полного устранения нарушений.

В администрации Нижнего Новгорода пока не комментируют безальтернативность компенсационных выплат и их размер. В декабре 2020 года городские чиновники жаловались, что им не хватает готовых квартир для расселения аварийного жилья. В мэрии продекларировали планы возобновить строительство жилья по муниципальному заказу. Предполагается возродить механизм волнового переселения нижегородцев из аварийного и ветхого жилья в новостройки: мэрия начала переговоры с областным правительством о софинансировании строительства первых трех домов. Приток средств на программу может дать последующая продажа освобожденных от аварийного фонда земельных участков, но на старт городского строительства денег в бюджете Нижнего Новгорода пока нет. “Ъ-Приволжье” будет следить за развитием событий.

Андрей Репин