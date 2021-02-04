Отели гнут номера

Кризис вынуждает отельеров задуматься об альтернативном использовании площадей и превращении их, например, в коворкинги. В Москве реализовать этот проект им пока не дают условия получения льготы при уплате налога на имущество, по которым использовать для негостиничных целей можно до 20% площадей. Теперь участники рынка хотят увеличить этот показатель до 40%. Но эксперты сомневаются, что мэрия пойдет им навстречу.

Московское отделение «Деловой России» совместно с гостиничными ассоциациями и собственниками обратилось к бизнес-омбудсмену столицы Татьяне Минеевой с просьбой расширить с 20% до 40% долю площадей, которую отели могут использовать не для основной деятельности, сохраняя льготу по уплате налога на имущество. Копия письма есть у “Ъ”. Льгота по уплате налога на имущество для отельеров в Москве действует с 2017 года и подразумевает 75-процентную скидку, если объект использует для неосновной деятельности до 20% площадей.

До сих пор это устраивало отельеров. Но в 2020 году на фоне пандемии отрасль столкнулась с тяжелым кризисом: по оценкам авторов письма, за три квартала выручка московских объектов сократилась на 60%, или на 58 млрд руб. Теперь бизнесу приходится искать дополнительные источники дохода, в том числе загружать помещения отелей другими пользователями, а не только гостями, говорится в письме. По расчетам JLL, в Москве средняя загрузка отелей в 2020 году сократилась на 51%, до 37,9% год к году.

Председатель комитета по гостиничному бизнесу московского отделения «Деловой России» Дмитрий Шлопак поясняет, что дополнительная мера поддержки необходима в основном для крупных отелей, чей фонд насчитывает более 300 номеров. «На период падения туристической активности они рассматривают возможность альтернативного использования помещений»,— говорит он. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов предполагает, что инициатива заинтересует и небольшие средства размещения, которые рассматривают внедрение концепции day office, рассчитывая сдавать комнаты как рабочие места.

Заместитель гендиректора Корпорации А.Н.Д. Владимир Поддубко считает, что в отелях можно разместить коворкинги или коливинги. Директор по гостиничному бизнесу группы «Сафмар» Татьяна Веллер говорит, что компания также рассматривает возможность временно переформатировать этажи некоторых отелей в гибкие офисы. «Мы уже вели переговоры с несколькими крупными операторами офисных пространств такого формата, проявившими интерес к этому проекту», — уточняет она.

Хотя руководитель отдела услуг корпоративным клиентам JLL Екатерина Белова считает, что в краткосрочной перспективе трансформация гостиничных номеров в офисные пространства не кажется реалистичной. «Существующий спрос пока вполне могут удовлетворить и классические бизнес-центры»,— уверена она. Гендиректор сети гибких офисов Ceo Spaces Гурген Шекоян также скептично смотрит на попытки отельеров предлагать номера в качестве коворкингов. По его словам, в лучшем случае арендаторами таких площадей в гостинице станут жильцы близлежащих домов и фрилансеры. Хотя работа с бизнес-структурами и профессиональными операторами могла бы быть плодотворной, добавляет господин Шекоян. В аппарате Татьяны Минеевой на вопросы в среду не ответили.

Юрист Forward Legal Федор Закабуня сомневается, что город пойдет на уступки отельерам. «Изначально льгота направлена на предоставление преференций именно для бизнеса, не связанного с эксплуатацией офисных и торговых площадей, а увеличение доли непрофильных площадей при ее сохранении может повлечь различного рода злоупотребления со стороны бизнеса»,— предупреждает он. По словам юриста, дополнительные преференции могут поставить гостиничный бизнес в более привилегированное положение по сравнению с управляющими офисной и торговой недвижимостью.

Александра Мерцалова