Отели остались без гостей

Коронакризис ожидаемо осложнил условия работы отельеров в крупных городах страны: в Москве и Санкт-Петербурге по итогам 2020 года загрузка гостиниц сократилась примерно в полтора раза, а доходность — более чем на 60%. Больше всего пострадал сегмент люксовых отелей, которые были заполнены только на 20%. Таким объектам, прогнозируют консультанты, предстоит и самый долгий период восстановления.

Средняя загрузка отелей Москвы по итогам 2020 года достигла 37,9%, сократившись на 51% относительно аналогичного показателя 2019 года. Такие данные в своем исследовании приводит JLL. В Петербурге ситуация оказалась еще хуже: средняя заполняемость по итогам года оценивается в 29%. Это на 57% меньше, чем годом ранее. Похожие данные приводят другие консультанты. По оценкам Cushman & Wakefield, в Москве по итогам прошлого года средняя загрузка качественных отелей составила 38,5%, в Петербурге — 30,1%. В CBRE среднюю заполняемость отелей Москвы в 2020 году оценивают в 37%, Петербурга — в 29%.

Падение загрузки привело и к сокращению выручки отелей, а значит, и доходов отельеров. По расчетам JLL, в Москве в 2020 году RevPAR (доходность на номер) опустился на 63% относительно прошлого года, до 2,08 тыс. руб., в Петербурге — на 69%, до 1,4 тыс. руб. Консультанты CBRE оценивают среднее значение RevPAR в Москве в 2,5 тыс. руб. за номер, в Петербурге — в 1,7 тыс. руб.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова отмечает, что качественные отели в 2020 году работали с операционным убытком. Собеседник “Ъ” на гостиничном рынке добавляет, что ситуация могла быть и хуже, если бы не фактор «социальной загрузки» в Москве: с апреля по июнь мэрия размещала региональных медиков, работавших с пациентами COVID-19, в гостиницах за 2–2,5 тыс. руб. в сутки. Многие отправляющиеся на вахту сотрудники добывающей и обрабатывающей промышленности проходили в отелях карантин. «Но оценить эти данные невозможно: собственники, как правило, их скрывают»,— уточняет собеседник “Ъ”.

Падение RevPAR во многом объясняется и заметным снижением стоимости размещения. По оценкам JLL, средневзвешенный тариф для брендированных отелей в Москве по итогам 2020 года составил 6,5 тыс. руб. за ночь, в Петербурге — 5,7 тыс. руб. Относительно 2019 года значения сократились на 12% и 27% соответственно. В Cushman & Wakefield падение средней стоимости номера в Москве в 2020 году оценивают в 23,2%, до 5,2 тыс. руб. за ночь, в Петербурге — в 30,9%, до 4,9 тыс. руб. В JLL поясняют, что в Москве снижение оказалось меньше, так как высокобюджетные отели решили сильно не снижать тарифы.

При этом, по словам Яны Ухановой, для люксовых отелей последствия текущего кризиса оказались более ощутимы. По расчетам JLL, средняя загрузка наиболее дорогих гостиниц в Москве и Петербурге оказалась минимальной из всех сегментов, составив 20–22%. Владельцы люксовых отелей не готовы корректировать тарифы на фоне отсутствия реального спроса. «Высокобюджетные деловые туристы откладывают свои поездки на неопределенный срок и переориентировались на курортные объекты и частные виллы»,— объясняет госпожа Уханова. Она добавляет, что этот сегмент будет восстанавливаться медленнее по сравнению с другими.

Сами отельеры соглашаются, что прошедший год оказался сложным для всей отрасли. Президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн оценивает падение спроса примерно в два раза, связывая это со снижением командировочной активности бизнеса. Средняя заполняемость объектов группы, по его словам, за год сократилась на 29%. Нивелировать негативный эффект помогли хорошие результаты работы загородных и курортных отелей. «Почти каждые выходные мы видели полную загруженность, а в будни она выросла с 30% до 50%»,— поясняет господин Швейн.

Партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко предупреждает, что для отельеров Москвы и Петербурга первая половина 2021 года тоже будет сложной: вряд ли до начала лета восстановятся массовые международные поездки. Консультанты JLL ждут возвращения в Россию зарубежных туристов не раньше четвертого квартала этого года. Они добавляют, что в среднем спрос восстановится до докризисного уровня за 12–18 месяцев. При этом стоимость размещения будет расти медленнее, и на возврат значений RevPAR к показателям 2019 года может понадобиться три-четыре года.

Александра Мерцалова