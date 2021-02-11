11 февраля, четверг
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Фото: Infiniti

Infiniti анонсировала новое поколение кроссовера QX60

Компания Infiniti анонсировала новое поколение кроссовера QX60, представив тизер модели и техническую информацию о новинке.

Как сообщает японский автопроизводитель, автомобиль получит 295-сильный атмосферный бензиновый 3,5-литровый V6 в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Новый кроссовер оснастят активными опорами силового агрегата, гасящими вибрации, а также электроникой с несколькими режимами работы — Standard, Eco, Snow, Sport и Personal — двигателя, коробки передач и электронных ассистентов.

Ожидается, что дизайн нового Infiniti QX60 будет выполнен в стилистике показанного летом 2020 года концепт-кара Inifiniti QX60 Monograph. Официальная премьера новинки состоится в 2021 году.

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