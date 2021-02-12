«Страна» приникла к МКАД

Высокая маржинальность проектов по строительству жилья в Москве и Подмосковье продолжает привлекать региональных застройщиков. Так, тюменская компания «Страна Девелопмент» приобрела 18 га в Мытищах прямо у МКАД для своего первого крупного жилого комплекса в столичной агломерации. Впрочем, предупреждают эксперты, закрепиться на таком высококонкурентном рынке без серьезного административного ресурса новым игрокам будет проблематично.

Группа «Страна Девелопмент», основанная в Тюмени, закрыла сделку по покупке 18 га в Мытищинском районе Подмосковья в районе МКАД. Об этом рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости и подтвердил директор по развитию ГК «Страна Девелопмент» Андрей Басов. По информации собеседника “Ъ”, продавцом выступила розничная продуктовая сеть «О'Кей». Там отказались от комментариев, сославшись на то, что участок не принадлежал напрямую компании. Владельцем участка выступало АО «Доринда», уточнил источник “Ъ”, близкий к «О'Кей». По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Доринда» подконтрольно группе «О'Кей».

Сумма сделки могла составить около 2 млрд руб., оценивает гендиректор We Know Александр Галицын. «О'Кей», возможно, отказалась от строительства торгцентра из-за высокой конкуренции в этой локации, считает аналитик департамента торговой недвижимости Accent Capital Анастасия Костомахина. Кроме того, у гипермаркетов «О'Кей» в целом снижается трафик: в 2018 году он сократился на 18,2%, в 2019-м — на 2,5%, говорится в отчетности компании.

«Страна Девелопмент», основанная Игорем Бутаковым и Александром Гайдуковым, помимо Тюмени строит жилье в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. По данным Единого ресурса застройщиков, объем текущего строительства составляет 215 тыс. кв. м.

Партнер Colliers Владимир Сергунин считает, что строительство жилого проекта на бывшей площадке «О'Кей» более уместно. Александр Галицын отмечает, что на участке может быть построено около 350 тыс. кв. м жилья. Господин Сергунин оценивает объем инвестиций в строительство в 24–25 млрд руб., а выручку от продаж квартир — 30 млрд руб. В то же время, добавляет господин Галицын, в 2020 году спрос в Подмосковье на квартиры в новостройках привел к сокращению существующего предложения на 45%, даже несмотря на рост цен в 25–30%.

Для «Страна Девелопмент» площадка в Мытищах стала первой крупной в Подмосковье и Москве, куда стремятся выйти региональные застройщики из-за высокой маржинальности на этих рынках. Директор по развитию компании Андрей Басов подтверждает, что для «Страна Девелопмент» Московский регион является инвестиционно привлекательным. «Здесь мы продолжим пополнять земельный банк»,— добавил он.

Гендиректор Key Capital Сергей Камлюк констатирует, что для строительства в Москве и области требуется серьезный административный ресурс. «Как правило, у локальных застройщиков его нет, и в итоге они испытывают на столичном рынке массу проблем»,— поясняет эксперт. Яркий этому пример — опыт петербургской Seven Suns Development. Ее будущий жилой комплекс «Сказочный лес» под угрозой срыва строительства из-за того, что застраиваемый участок находится в буферной зоне нацпарка «Лосиный Остров». А Москомстройинвест пытается в суде заблокировать привлечение «Эверест Трейдом», подконтрольным Seven Suns Development, средств дольщиков на строительство ЖК «В стремлении к свету» на северо-востоке Москвы. Другая проблема региональных застройщиков — отсутствие экспертизы в жилье бизнес-класса, продолжает господин Камлюк.

Дарья Андрианова, Анатолий Костырев