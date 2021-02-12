Театр Панфилова затягивает пояса

Театр «Балет Евгения Панфилова» предложил расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон с артистами Балета Толстых с 26 февраля. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщили несколько участниц труппы. В театре эту информацию опровергают. В городском департаменте культуры утверждают, что отношения с труппой не будут расторгнуты, но ее концепция и название изменятся. Сами артисты выступают против этого, отмечая, что известность они получили именно как Балет Толстых. По их данным, соглашения никто не подписал. Эксперты считают, что этот танцевальный коллектив уже стал брендом Перми, и допустить его распада нельзя.



Руководство пермского театра «Балет Евгения Панфилова» предложило артистам труппы Балета Толстых расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон, рассказали “Ъ-Прикамье” несколько сотрудников театра. Один из документов имеется в распоряжении “Ъ-Прикамье”. Согласно его тексту, артистам предлагается прекратить трудовые отношения с 26 февраля. При этом они получат заработную плату за уже выполненную работу, компенсацию за неиспользованный отпуск и компенсацию в виде средней двухмесячной зарплаты.

Опрошенные “Ъ-Прикамье” артисты Балета Толстых подтвердили, что на общем собрании 10 февраля каждый участник труппы получил соглашение о расторжении договора в двух экземплярах. «Руководство сообщило нам, что мы больше не интересны, концепция театра меняется, а Балет Толстых как направление себя изжил. В принципе, нам это говорят не первый раз, но тут уже принято радикальное решение. Нам прямо сказали, что для Балета Толстых в театре ничего ставить не будут»,— рассказала артистка Марина Виссарионова. По ее словам, труппе заявили, что в будущем с ними станет работать другой постановщик. «Но это пока вилами по воде писано. Нам сказали, что работать с нами начнут только в августе. До этого времени нам нужно держать форму, при этом числиться мы нигде не будем»,— говорит госпожа Виссарионова. Саму труппу новый постановщик планирует переименовать, сообщает артистка: «Но это авторское название, придуманное самим Панфиловым. Именно с таким названием мы получили „Золотую Маску“, только из-за него, в принципе, стали известны».

По данным Марины Виссарионовой, никто из артистов соглашение о расторжении трудовых отношений не подписал.

Балет Толстых был создан как экспериментальная труппа театра в 1994 году. В танцевальный коллектив набирались женщины весом от 90 кг. В настоящий момент, по информации на сайте театра, труппа состоит из 11 артисток. Репертуар коллектива включает 11 постановок. За одну из них — одноактный балет «Бабы. Год 1945» театр «Балет Евгения Панфилова» в 2001 году получил первую в своей истории «Золотую Маску» в номинации «Новация».

Директор культурного учреждения Марина Несенчук не стала комментировать ситуацию, отметив лишь, что «информация неверна». Художественный руководитель театра Сергей Райник тоже от комментариев воздержался.

В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми сообщили, что Театр Евгения Панфилова не прекращает правовые отношения с труппой Балета Толстых, а меняет ее общую концепцию. В ведомстве также подтвердили, что сейчас решается вопрос о смене наименования труппы.

Напомним, частный театр «Балет Евгения Панфилова» основан в конце 1980-х годов. Он представляет собой объединение трех хореографических трупп: «Балет Евгения Панфилова», «Балет Толстых Евгения Панфилова» и dance-company «Бойцовский клуб Евгения Панфилова». В 2000 году театру был присвоен статус государственного учреждения культуры. Основателем театра является хореограф Евгений Панфилов, который трагически погиб в 2002 году.

Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов отмечает, что Балет Толстых — уникальное театральное явление и допустить распада этого коллектива нельзя. «Балет Толстых — это уже бренд. Это оригинальная театральная труппа, известная и в России, и за рубежом. В нее входят интересные, талантливые люди, и не просто любители, они действительно артисты балета. А у нас в городе любая творческая единица — уже плюс. Театральных коллективов в Перми, к сожалению, мало, так что разбрасываться ими ни в коем случае нельзя»,— считает господин Федотов.

Екатерина Артемова