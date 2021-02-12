Крупный рогатый рост

ООО «АПК „Красава“», владеющее имущественным комплексом бывшего совхоза «Верх­немуллинский», планирует построить в Прикамье новый молочный комплекс на 2,5 тыс. голов стоимостью 650 млн руб. В краевое заксобрание уже внесена поправка к бюджету, согласно которой, предприятие может претендовать на частичную компенсацию затрат. По мнению экспертов, региону нужно крупное молочное предприятие, так как производимых в крае объемов сырого молока сегодня недостаточно. Сельхозпроизводители подтверждают, что спрос на молоко на местном рынке есть, но отмечают, что реализация такого проекта потребует от инвестора больших затрат.



Краевое министерство сельского хозяйства на днях предложило предоставить ООО «Агропромышленный комплекс „Красава“» в 2021 году субсидию в размере 195,2 млн руб. Соответствующая поправка зафиксирована в законопроекте о внесении изменений в бюджет Прикамья на 2021–2023 годы. Согласно документу, данная сумма частично компенсирует затраты, которое понесет предприятие при реализации первого этапа строительства молочного комплекса на 2,5 тыс. голов.

Действующая редакция закона о бюджете предусматривает субсидию для «Красавы» в 147,3 млн руб. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, увеличение субсидии связано с тем, что сметная стоимость первого этапа проекта выросла с 491 до 650,7 млн руб.

Напомним, ООО «АПК „Красава“» (входит в ПФП-группу) владеет имущественным комплексом бывшего ФГУП «Племзавод „Верхнемуллинский“». В марте 2015 года компания приобрела на торгах принадлежавшие ФГУП земельные участки на праве аренды, здания и сооружения, продуктивный скот и прочие активы. Сельскохозяйственный имущественный комплекс расположен на трех земельных массивах: на территории Кондратовского и Гамовского сельских поселений (5,5 тыс. и 4,4 тыс. га соответственно) и в Перми (433,6 га). До продажи «Верхнемуллинский» являлся самым крупным агрохолдингом в крае, специализировался на животноводстве (хозяйство ВСП «Красава» в Кондратово) и выращивании овощей открытого грунта (картофель, свекла, капуста, морковь). Новый владелец племзавода пообещал краевым властям сохранить сельхозпроизводство и приступил к разработке инвестпроекта.

По информации ПФПГ, общее поголовье крупного рогатого скота «Красавы» сегодня составляет 1,5 тыс., в том числе 560 голов дойного стада черно-пестрой голштинизированной породы. В сутки предприятие производит 10,5 тонн молока. В настоящий момент сырое молоко, производимое обществом, поставляется на пермский хладокомбинат «Созвездие» АО «Милком» и используется для производства различной продукции под брендом «Село Зеленое». По данным kartoteka.ru, выручка ООО «АПК „Красава“» в 2019 году составила 101 млн руб., чистый убыток 6,9 млн руб.

В ООО «АПК „Красава“» планируемый инвестпроект комментировать не стали.

По данным „Ъ-Прикамье“, место, где будет располагаться новая ферма, еще не определено: варианты размещения нового молочно-товарного комплекса будут определены по результатам предпроектных работ. Предполагаемый срок строительства комплекса — полтора года.

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов считает, что и сырое молоко будет пользоваться спросом. «В Пермском крае есть потребность в молочном животноводстве. Сегодняшних объемов производимого молока недостаточно»,— отмечает господин Огородов.

Председатель Агропромышленного союза Пермского края, гендиректор ООО «Агрофирма „Труд“» Владимир Юшков тоже не сомневается, что у нового сельхозпредприятия будет рынок сбыта. «Но комплекс на такое количество голов в общей сложности потребует около 3 млрд руб. инвестиций. Краевая субсидия будет предоставлена только после того, как проект будет реализован, и само ее получение — небыстрый процесс. Но если инвестор готов к таким затратам, то проект должен получиться»,— полагает господин Юшков.

Екатерина Артемова