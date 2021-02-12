Территория особо охраняемого отдыха

Городские власти сдали в аренду предпринимателю Сергею Маракину почти 1 га Черняевского леса. На участке за спорткомплексом им. Сухарева арендатор хочет создать рекреационную зону, пункты проката спортоборудования, залить каток и поставить беседки. Черняевский лес входит в состав одноименной особо охраняемой природной территории (ООПТ), поэтому условия использования участка имеют определенные экологические требования и ограничения. Повышенное внимание проектам, реализуемым в лесу, уделяют и правозащитники. По мнению экспертов, финансовый результат проекта во многом будет зависеть от погодного фактора, который будет влиять на посещаемость.



Администрация Перми заключила с предпринимателем Сергеем Маракиным договор аренды участка Черняевского леса площадью почти в 1 га. Как сообщили в мэрии, арендатор планирует использовать участок за спорткомплексом им. Сухарева для создания рекреационной зоны, где посетители смогут с комфортом проводить время. Бизнесмен планирует восстановить пожарный водоем, на котором зимой будет каток, организовать прокат коньков и лыж, а также возвести несколько беседок. Сейчас стороны готовят проект освоения лесов.

Этот участок, как и восемь других в Нижне-Курьинском, Мотовилихинском, Черняевском и Левшинском городских лесничествах, был выставлен на торги 20 октября. Все площадки сдавались в аренду под рекреационную деятельность. Начальная цена аренды участка в Черняевском лесничестве (площадь 0,99 га) составляла 44,9 тыс. руб. в год, срок аренды — 10 лет. В аукционе участвовали ИП Сергей Маракин, предложивший за лот 350,5 тыс. руб., и ООО «Тандем» с ценовым предложением в 305,6 тыс. руб.

По данным kartoteka.ru, Сергей Маракин занимается торговлей одеждой, а также числится владельцем и директором ООО «Металлстройсервис». Общество, зарегистрированное в 2020 году, занимается неспециализированной оптовой торговлей. До 2019 года он был совладельцем ныне ликвидированного ООО «Стройпрогресс». Связаться с Сергеем Маракиным редакции „Ъ-Прикамье“ не удалось.

В городском управлении по экологии и природопользованию рассказали, что арендованный участок входит в ООПТ «Черняевский лес». Ранее на территории объекта состоялось выездное совещание, участники которого оценили планы арендатора лесного участка. «Создание рекреационного объекта здесь давно напрашивалось, близлежащие поляны активно используются населением,— отметил начальник городского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев.— Нам важно регулировать рекреационную нагрузку, создавать места для цивилизованного отдыха».

Общая площадь Черняевского хвойного леса составляет 685,9 га. Пермские экологи и правозащитники активно борются за его сохранение в неизменном виде, в частности выступают против строительства на его территории. Так, в 2014 году, когда краевые власти при губернаторе Викторе Басаргине планировали построить там зоопарк, общественникам удалось заблокировать этот проект. Сейчас на участке леса в 12,7 тыс. кв. м РЖД планирует возвести 10-этажную ведомственную гостиницу. Госкомпания также столкнулась с противостоянием правозащитников и жителей близлежащих домов.

По словам депутата гордумы Василия Кузнецова (избирательный округ №7, на территории которого частично расположен лес), ему ничего не известно о планах обустроить рекреационную зону за спорт­комплексом им. Сухарева. При этом господин Кузнецов считает, что если в проекте задействовано управление по экологии и природопользованию, то на использование этой площадки будут наложены необходимые ограничения, связанные со статусом ООПТ. «Самое главное, чтобы арендатор не получил преференции для развития здесь коммерческой деятельности,— обратил внимание депутат.— А если кто-то хочет благоустроить природную территорию, сделать ее лучше для отдыха людей, то это можно только приветствовать».

Директор парка им. Горького Рашид Габдуллин тоже говорит, что арендатор сможет реализовать свой проект при условии соблюдения всех экологических требований и ограничений. «Будет ли это рентабельно, зависит от правильной финансовой модели, управленческих навыков исполнителей. Это может быть небольшой бизнес — почему бы и нет?»— рассуждает эксперт. Гос­подин Габдуллин отметил, что основной проблемой такого бизнеса могут быть погодные условия: «Если погода будет благоприятствовать, люди будут приходить и гулять. А если будет дождь или холод, то, конечно, нет».

Евгения Ахмедова