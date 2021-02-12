Школу отпускают с миром

Гендиректор «Сатурн-Р» Александр Репин заявил о готовности безвозмездно передать школу в ЖК «Арсенал» в обмен на земельный участок под застройку. Сейчас здание и условия его передачи являются предметом судебного спора. В мэрии заявляют, что не получали от «Сатурн-Р» никаких документов, касающихся заключения мирового соглашения. Эксперты и депутаты гордумы отмечают непоследовательность действий Александра Репина и полагают, что говорить о заключении мирового пока рано.



Холдинг «Сатурн-Р» готов заключить мировое соглашение с администрацией Перми, касающееся условий передачи построенной компанией школы в муниципальную собственность. Как рассказал „Ъ-Прикамье“ гендиректор и владелец холдинга Александр Репин, компания «готова подарить школу городу», но рассчитывает получить от мэрии участок под жилую застройку.

«Пермская земля дала мне возможность состояться как строителю, и я хочу продолжать этим заниматься. Пускай мне дадут участок, где можно вести строительство, если на тех участках, что я ранее приобрел, строить нельзя»,— добавил предприниматель.

В пресс-службе мэрии „Ъ-Прикамье“ сообщили, что «никаких официальных документов, касающихся мирового соглашения, в администрацию не поступало». «В настоящее время дело рассматривается судом, все обязательства сторон отражены в прежнем соглашении»,— пояснили в городской администрации. Напомним, в 2018 году «Сатурн-Р» подписал соглашение с пермскими властями о безвозмездном проектировании и возведении школы на 1225 мест в строящемся ЖК «Арсенал». Здесь планировалось разместить школу дизайна «Точка». Допсоглашением к договору девелопер обязался возвести здесь и детсад на 75 мест. В июне прошлого года компания решила расторгнуть соглашение, мотивировав свои действия тем, что мэрия не согласовывает новые параметры высотности и строительства для четвертой очереди «Арсенала». Чтобы обязать застройщика выполнить условия соглашения, администрация Перми обратилась в суд. В свою очередь «Сатурн-Р» направил встречный иск о признании соглашения недействительным. По мнению представителей девелопера, городские власти не выполняют обязательства по документу, отказываясь утвердить параметры застройки четвертой очереди «Арсенала».

На фоне затянувшегося конфликта Александр Репин также проявлял интерес к региональной политике. Отметим, что осенью прошлого года он заявлял о готовности поддержать региональные отделения партий «Справедливая Россия» и «За правду». От «Справедливой России» господин Репин выдвигался на выборы губернатора, однако не был зарегистрирован из-за совпадающих подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидатов. Сейчас интерес Александра Репина к политическим процессам снизился. «Я не политик. Выборы губернатора — скорее, хозяйственная история, чем политическая. До новых выборов далеко, и пока мне ничего не предложили. В этом случае выступать партийным меценатом неинтересно. Но я слежу за тем, что происходит. Если будут предложения, которые я сочту интересными, то готов сотрудничать»,— пояснил Александр Репин.

Отметим, что в конце января сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели выемку документов в офисах холдинга «Сатурн-Р». Господин Репин в разговоре с „Ъ-Прикамье“ заявил, что предложение по заключению мирового соглашения не связано с проверкой.

Политтехнолог Алексей Чусовитин называет действия Александра Репина «непоследовательными». «Создается впечатление, что у него нет советников по политическим вопросам, либо их, наоборот, слишком много. Пока действия Александра Репина достаточно хаотичны, чтобы говорить о каких-либо перспективах»,— отмечает политтехнолог.

Председатель комитета Пермской думы по городскому хозяйству Александр Филиппов считает обсуждение условий мирового соглашения преждевременным. «Мы неоднократно наблюдали, как позиция застройщика многократно менялась. Кроме того, любое обсуждение — это попытка формирования общественного мнения, а в условиях незавершенного судебного процесса — это, на мой взгляд, не очень правильно»,— поделился депутат.

Константин Кадочников