В 15 регионах количество пунктов ТО не хватит для удовлетворения спроса населения

В Москве, Подмосковье, Бурятии, Башкирии, Крыму, Мордовии, Приморском и Камчатском краях, Ингушетии, Иркутской, Калужской, Новосибирской, Сахалинской, Иркутской, Ростовской областях количество пунктов техосмотра меньше, чем это необходимо исходя из объема автопарка. Данные озвучила Госавтоинспекция в четверг на закрытом совещании по ситуации с ТО (цифры есть у “Ъ”). В Ингушетии, в частности, обеспеченность пунктами составляет 25%, в Забайкальском крае — 31%, в Кабардино-Балкарии — 38%, в Москве — 50%.

Совещание проводилось в связи с подготовкой с запуску реформы техосмотра с 1 марта: начнут действовать новые требования к операторам, вводится полицейский госконтроль за их работой. Диагностические карты будут подписываться усиленной электронной подписью, все техосмотры должны сопровождаться фотографированием на пунктах ТО. Вводятся ряд и других нововведений.

Главное опасение операторов ТО, напомним, связано с невозможностью работать по старым тарифам 2012 года, не обеспечивающими прибыльность бизнеса. Из-за этого, как сообщал “Ъ” , часть игроков уже ушли с рынка. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) летом 2020 года пообещала представить новую методику по тарифам. Представитель ФАС, участвовавший в совещании 11 февраля, пообещал на следующей неделе опубликовать проект на regulation.gov.ru.

Возможные риски дефицита операторов (и невозможности, как следствие, получить полис ОСАГО) ранее озвучивал Российский союз автостраховщиков. Организация уже предложила в связи с этим ввести с 1 марта полугодовой мораторий, в рамках которого ОСАГО можно будет получить без техосмотра.

Подробнее — в материале “Ъ” «У техосмотра открутились гайки».

Иван Тяжлов