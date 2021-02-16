Доска почета

Джо Байден,

президент

Федеральное правительство владеет огромным парком транспортных средств, которые мы собираемся заменить чистыми электромобилями, производимыми прямо здесь, в Америке, американскими рабочими, будут созданы миллионы рабочих мест. В совокупности это будет крупнейшая мобилизация государственных инвестиций в закупки, инфраструктуру и научно-исследовательские разработки со времен Второй мировой войны.

Джон Малкович,

актер

Я все еще не до конца уверен в том, что, став актером, сделал правильный выбор. Ведь у меня было много возможностей: я работал водителем школьного автобуса, маляром, продавал яичные рулеты. Потом работал в канцелярской лавке. Потом – на мексиканцев в конторе, занимавшейся озеленением: выпалывал сорняки. Сейчас все это позволяет мне вволю поразмышлять над тем, как выглядела бы моя жизнь, если бы я не стал актером.

Ландо Норрис,

гонщик

Искусственный интеллект не сможет каким-то пятым чувством, чутьем угадать или понять, что будет делать соперник в следующий момент: какую выберет траекторию, пойдет на обгон внутри или снаружи, – и, соответственно, не сможет правильно и вовремя начать защищаться. Между инстинктами, плюс реакцией и кодированием, плюс алгоритмами есть огромная разница. Ничто не сравнится с реальной жизнью!