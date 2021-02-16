Делаем все заново

Подразделение Bentley Mulliner представило первый автомобиль проекта Continuation Series – Bentley 4½-litre "Blower" 1929 года, но 2020 года выпуска. Первенец, получивший обозначение Car Zero, откроет серию из двенадцати экземпляров реплик легендарной модели. Он уже готов и проходит испытания. Похоже, что в мире старинных автомобилей открывается новая реальность.

Денис Токмаков

Понятие оригинальности в мире олдтаймеров – вещь спорная. Обычно под ней подразумевают соответствие состояния автомобиля моменту его выпуска, но не все так просто. Например, если вы хотите приобрести Bentley двадцатых годов выпуска, то возникает сразу несколько вариантов.

Первый – это когда автомобиль, что называется, в «нетронутом» состоянии и его никогда не подвергали реставрации: краска на кузове в патине и кракелюрах, хром потертый и даже, может, облупившийся, кожа на сиденьях с трещинами, а руль помнит все руки, которые держали его за сто лет. Про такой говорят: «весь в родне», в том смысле, что все его детали как поставили на заводе, так они и стоят. Автомобиль при этом даже может быть в ходовом состоянии.

Второй вариант, наоборот, связан с реставрацией. Автомобиль сверкает как новенький, ведь реставраторы разобрали его до последнего винтика, привели все в порядок, покрасили свежей краской и перетянули сиденья только что выделанной кожей, а потом собрали обратно. Получается такой компромисс: автомобиль наполовину оригинальный, а наполовину новый, причем эта «оригинальность» может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от того, в каком исходном виде находился объект реставрации. Да и сама реставрация – набор компромиссов. Какую кожу выбрать, похожа ли она на оригинальную, что за оттенок краски был в двадцатые годы? И множество других моментов, которые решает конкретный реставратор в зависимости от своего умения и совести, ведь некоторые могут из лимузина сделать кабриолет, поставив на старое шасси новый кузов. Получится автомобиль, которого никогда не существовало – «новодел» или «реплика».

У обоих вариантов есть как сторонники, так и противники, но, по правде говоря, оба никак не соответствуют состоянию автомобиля на момент выпуска. В первом случае потому, что новая машина не может выглядеть как столетняя, а во втором – как вышедшая из ремонта.

Есть и третий вариант – автомобиль, целиком сделанный заново по заводским чертежам безо всякого использования сохранившихся оригинальных деталей. Такие тоже именуют новоделами и репликами, но, если подумать – вот он, самый что ни на есть оригинал: полное соответствие конструкции тех лет и состояние абсолютно нового автомобиля, без всякой «усталости металла», люфтов в узлах и потери компрессии в цилиндрах. Только там можно почувствовать то же самое, что чувствовали те, кто садился за руль подобных машин сто, а то и больше лет назад. И примеры уже имеются. Так, сейчас в продаже есть несколько реплик первого автомобиля Карла Бенца, построенного им в 1886 году.

Второго завоза не будет

Но прогресс не стоит на месте. Одно дело трехколесный экипаж с одноцилиндровым мотором, и совсем другое – Bentley 4½-litre 1929 года, он же "Blower", которых тогда построили всего четыре, а в наши дни – еще двенадцать в рамках проекта Continuation Series.

Партия новых Bentley 4½-litre строится не только на основе заводских чертежей, но и с привлечением современных технологий. Сохранившийся экземпляр с номером шасси HB 3403 подвергли разборке и лазерному сканированию, построив на основе полученных данных CAD-модель для дальнейшей работы.

Все детали делаются вручную, причем с применением оборудования двадцатых годов. Набралось 1846 отдельных компонентов, из которых 230 фактически являются собранными узлами и агрегатами, например, двигатель с компрессором. Общее количество деталей достигает нескольких тысяч, включая крепеж и элементы внутренней отделки. На проектирование и постройку всей партии затратили около 40 тыс. человеко-часов. Все двенадцать Bentley 4½-litre 2020 года выпуска были предварительно распроданы еще на стадии начала проекта. Тем, кто желает стать обладателями такого автомобиля, можно лишь посочувствовать, ведь дополнительный тираж не предвидится.