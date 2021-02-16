Вкалывают роботы

В период пандемии дилерские центры большинства автопроизводителей озаботились вопросом – как в новых условиях эффективно работать с клиентами, соблюдая при этом меры безопасности. Элегантное решение предложила Hyundai Motors, разработавшая небольшого антропоморфного робота DAL-e, в обязанности которого входит взаимодействие с клиентом. В том числе снабжение его всей необходимой информацией, связанной с конкретной моделью автомобиля или технологиями. Для большей наглядности DAL-e способен подключаться к большому экрану без проводов. Высокую мобильность Hyundai DAL-e обеспечивают четыре всенаправленные колеса: робот может свободно передвигаться по всему пространству шоурума. Как и положено азиатскому андроиду, DAL-e обладает доброжелательной мимикой. Если клиент заходит в шоурум без маски, робот незамедлительно посоветует ее надеть. Hyundai DAL-e не только обучен вести связный диалог с клиентами, отвечая на голосовые команды и действия на сенсорном экране, но даже способен самостоятельно организовать фотосессию на фоне себя любимого.