Дуров пообещал, что в Telegram не будет таргетированной рекламы

Telegram не будет использовать персональные данные для таргетирования рекламы, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Он также сказал, что пользователи смогут отключить отображение рекламы.

«Пользователи смогут отписаться от рекламы, но я полагаю, что осознанно приватные объявления — это хороший способ для владельцев каналов монетизировать свои усилия»,— написал господин Дуров в своем канале в Telegram. По его словам, также ведется разработка систем пожертвований и платных подписок на каналы.

Павел Дуров повторил, что рекламы в личных чатах не будет, а централизованное введение рекламы в каналах позволит исправить «хаотичный рынок с множеством сторонних рекламных сетей». Говоря об отказе от обработки личных данных для отображения рекламы, он привел в пример поисковую систему DuckDuckGo. «Если мы представим рекламу в каналах уровня «один ко многим», то она будет контекстной — то есть, основанной на теме канала, а не таргетированной по данные о пользователе»,— написал он.

Господин Дуров объявил о планах монетизации Telegram в декабре 2020 года. Он объяснял, что считает нужным ввести платные функции из-за роста числа пользователей мессенджера. На следующий месяц их число увеличилось из-за намерения WhatsApp изменить политику конфиденциальности. На фоне этого Telegram добавил возможность импортировать переписку из WhatsApp, а также популярных в Южной Корее мессенджеров Line и KakaoTalk.

О планируемой бизнес-модели Telegram — в материале “Ъ” «Telegram собрался зарабатывать».