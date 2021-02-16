Рай в шалаше

Собственно, я сам был виноват. Говорили же, езжай «по яндексу». А я поехал «по гуглу». Были, конечно, и другие способы: например, довериться Here WeGo – в моем смартфоне такая штука тоже есть – или забить адрес в штатный навигатор автомобиля. Но, как говорится, что сделано, то сделано. Я проехал по нечищеным улицам какого-то дачного поселка – ни огней, ни лая собак. До конца маршрута оставалось 600 метров, которые на экране почему-то обозначались пунктирной линией. Я выключил фары и вышел на мороз. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел широкое русло реки – моя цель находилась на другом берегу Волги.

Григорий Митин

Чисто теоретически Infiniti QX80 с задачей бы справился. Берега пологие, клиренс высокий, а 400-сильный мотор пулей домчал бы трехтонный внедорожник до другого берега. Но было несколько «но». События происходили в начале декабря, и за толщину льда на реке я бы не поручился. Машина была чужая, и потому рисковать ею я не имел права. А жизнь – как раз моя, то есть право вроде бы имел, но желания не было.

Словом, пришлось поворачивать оглобли. Возвращаться 25 километров вдоль левого берега Волги до моста в Кимрах и после ехать столько же по правому берегу. Но вот что удивительно. Несмотря на то что в дороге я был пятый час и уже достаточно давно стемнело, возможность провести еще какое-то время за рулем самого большого кроссовера Infiniti вселяла в меня не досаду, а радость.

За окном проносились деревни. Открывались двери сельских магазинов, роняя на утоптанный снег оранжевые полосы света, – люди спешили домой со снедью и бутылками. Где-то топились бани. В домах за покрытыми инеем стеклами мелькали голубые всполохи телевизоров. Я себя тоже чувствовал как бы в доме. В теплом и просторном. С широченными, простеганными аристократическим ромбиком креслами. Уютно светили приборы. Ненавязчиво мурлыкало радио. А телевизоров, кстати, у меня было два – в подголовниках кресел первого ряда. Вот только жаль, что смотреть их в этот момент было некому.

Зеркальце, скажи…

Последние пятнадцать километров предстояло проехать по разбитому проселку, нырявшему из оврага в овраг. Кругом сосновый бор, навигация дороги не знает, телефон не ловит. Единственная живая душа – человек в камуфляже, дремлющий за рулем пикапа L200. Я остановился, вежливо поморгав фарами. Человек вышел, подошел к моей водительской двери, я опустил стекло… Сильно дыхнув алкоголем – и, как потом выяснилось, к счастью, не ковидом, – местный егерь показал мне дорогу до глэмпинга «Вили Улей». Но, на мою беду, вероятно, он для надежности еще и решил меня проводить. Mitsubishi буквально висела у меня на бампере, и я вынужден был ехать очень быстро, моментами автомобиль буквально перелетал по воздуху с кочки на кочку. На следующий день я возвращался этой же дорогой посветлу и просто пришел в ужас: толстенные деревья рядом с колеей, какие-то узенькие мостики через ручьи… В темноте я всего этого не видел, наблюдая в зеркале заднего вида за преследовавшим меня егерем.

К слову, это зеркало может быть не зеркалом, а монитором, транслирующим потоковое видео с камеры на корме автомобиля. Но эта не лучшая, на мой взгляд, опция – на мониторе взгляд фокусируется не так, как на зеркале, и с непривычки глаза устают – была и раньше. А что же приготовила под елками марка Infiniti для QX80 наступившего нового года?

Фото: Infiniti

На самом деле не очень много. Прежде всего – это переработанный дизайн передней панели. Два сенсорных экрана – верхний восьмидюймовый отвечает за навигацию, семидюймовый нижний за изменение настроек автомобиля – получили улучшенную графику. Быстродействие нового системного блока обеспечивает как более мощный четырехъядерный процессор Arm Cortex-A9, так и увеличенный до 2 Гб объем оперативной памяти. Новая мультимедийная система получила современный Bluetooth-модуль версии 4.1 с новым программным обеспечением, а также усовершенствованное голосовое управление – распознает до 6 тыс. команд вместо прежних 500 – с функцией прогнозирования поиска текста.

«Почему так мало?» – спросит, вдумчивый читатель. Ответ был в конечной точке маршрута, по которому я ехал на обновленном Infiniti QX80.

Базовые вещи

Тем, кто, как и я, не знал, что такое «глэмпинг», поясню: это от слов «гламурный» и «кемпинг». Гламур здесь не про стразы, а про трехразовое изысканное питание. А кемпинг – потому что живешь в полупрозрачном иглу, где есть кровать, буржуйка, которую надо беспрерывно топить, поленница дров, кровать, настольные игры и куча свечей: в 23.00 вырубают генератор, который снабжает иглу электричеством. Ты просыпаешься от холода, разводишь огонь, лежишь и смотришь то на языки пламени за стеклом печки, то на панораму сосновых стволов, которые рассвет все больше делает розовыми. Такой вот дзен.

Молодежь, с их музыкой и шумным бесчинством, тут не очень приветствуют. Да они сюда и не особо ездят. «Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы, они не такие, как мы». Процитировал текст и понял, что песня эта сочинялась четверть века назад, и у тех, о ком в ней идет речь, теоретически уже могут быть внуки. А если нет, то все равно они уже ближе к тому возрасту, когда перемен хочется только когда путешествуешь, а какие-то базовые вещи трогать уже не стремишься.

Кстати, перед любым обновлением автомобиля устраиваются клиентские фокус-группы. Так что все, что делается, происходит с учетом пожеланий тех, кто уже этой машиной пользуется.

Хотя справедливости ради надо сказать, что в Infiniti QX изменились не только дисплеи, жесткие диски, «оперативка» и прочая компьютерная техника. Палитра цветов окраски кузова пополнилась двумя новыми оттенками: черный – Mineral Black и красный – Coulis Red. Кроме того, претерпел изменения дизайн шильдика 4WD. Да, и чуть не забыл: брелок для ключа от автомобиля теперь новый. Но если вы прикипели сердцем к дизайну старого, то не беда: дверь открывается от прикосновения, а мотор заводится кнопкой. Брелок же можно вообще никогда не видеть – достаточно, что он у вас с собой.