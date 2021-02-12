Маркетплейсы выросли на удаленке

Локдаун в 2020 году и переход компаний на удаленку стимулировали интерес к маркетплейсам со стороны покупателей и предпринимателей. Так, количество продавцов из регионов Сибири на Wildberries за 2020 год увеличилось почти втрое, на AliExpress — в 10 раз, причем около половины из них — индивидуальные предприниматели, остальные — компании и самозанятые. Эксперты отмечают двукратный рост доли отечественных производителей на маркетплейсах и говорят об усилении конкуренции между площадками.



Крупнейшие российские маркетплейсы в 2020 году в разы увеличили продажи в Сибири. Так, оборот Wildberries в регионах Сибирского федерального округа (СФО) по итогам 2020 года вырос на 93% — до 33,8 млрд руб. (в РФ — на 96%, до 437,2 млрд руб.), было продано в 2,4 раза больше товаров, чем годом ранее. «Больше всего на рынок электронной торговли в 2020 году повлияли введение локдауна и месяцы работы в условиях ограничений. Никто не был готов к такому стремительному развитию событий, все игроки испытали значительную нагрузку на логистическую систему и курьерскую службу»,— рассказали в компании. В Ozon также отмечают, что потребительский спрос в Сибири повышался в течение всего года и особенно вырос в ноябре-декабре: «Очевидно, жители выбрали онлайн-шоппинг как канал покупок на время сезона осенних распродаж и подготовки к Новому году». Оборот от продаж на Ozon в СФО за девять месяцев 2020 года вырос в 3,5 раза год к году, количество заказов — в 2,7 раза. Данные за весь год публичная компания еще не раскрывала.

AliExpress данные об объеме продаж не называет, ссылаясь на коммерческую тайну. По данным пресс-службы компании, за 2020 год количество продавцов из сибирских регионов на платформе увеличилось в среднем в 10 раз. Около половины из них — индивидуальные предприниматели, остальные — компании и самозанятые. На начало 2021 года на AliExpress работали 1 тыс. локальных предпринимателей из Новосибирска (против 152 на начало 2020 года), 490 — из Красноярска (рост за год в 8,9 раза), 430 из Алтайского края (рост в 13 раз), 360 из Иркутска (рост в 8,6 раза), по 350 из Омска и Кемерова (рост в 8,1 и 8,5 раза соответственно), 240 из Томска (рост в 6,7 раза). Наибольше число продавцов из СФО на платформе в категориях «Дом и сад» (23%), «Электроника» (20%), «Красота и здоровье» (7%). «Регионы Сибири традиционно экономически активные, Новосибирск лидирует здесь как по количеству заказов, так и по представленности локального бизнеса на платформе»,— отмечают в AliExpress.

Число предпринимателей из Сибири, реализующих свои товары через онлайн-платформу Wildberries, в 2020 году, по данным компании, выросло почти втрое — до 1550. Это продавцы одежды, обуви, аксессуаров и бьюти-товаров, товаров для дома, автотоваров и т.д., уточнили в компании. С маркетплейсом Ozon на начало года, по информации пресс-службы компании, сотрудничают около 2600 предпринимателей из СФО — с января 2020 их количество выросло в четыре раза. Большинство предпринимателей из сибирских регионов — продавцы товаров для дома, одежды, товаров для мам и детей. «В период жестких пандемийных ограничений предприниматели, чей бизнес заключается в продажах товаров, потеряли канал сбыта. Весной и летом многие бизнесы открывали для себя онлайн, в том числе маркетплейсы»,— пояснили в Ozon. Наиболее популярными товарами в 2020 году у покупателей из Сибири на Ozon были мелкая бытовая техника и одежда.

Кроме товаров первой необходимости, по данным AliExpress, пользователи проявляли большой интерес к покупкам для самостоятельного приготовления пищи, товарам из категории «Сделай сам» и ремонта. Кроме того, само­изоляция привела к росту спроса на технику: за год спрос на ПК у россиян вырос вдвое, на ноутбуки — в 1,4 раза, на игровые приставки — в 4 раза. С ноября по декабрь продажи в категории аппаратов для измерения показателей здоровья выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а пульс­оксиметры стали заказывать в 31 раз чаще.

На долю Сибири, по данным партнера аналитического агентства Data Insight Бориса Овчинникова, приходится около 8% от всего объ­ема внутрироссийского рынка электронной торговли. «В абсолютных цифрах в 2020 году это примерно 190 млрд руб. с ростом на 45% относительно 2019 года»,— сообщил он, подчеркнув, что это предварительные цифры. Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов оценивает рост объема рынка в РФ в 2020 году в 25–30%. Он отмечает, что в прошлом году на маркетплейсах почти вдвое выросла доля отечественных производителей, примерно до 20%: «Сломали тенденцию, когда был только импорт».

Борис Овчинников также говорит о нарастании конкуренции среди маркетплейсов — и за продавцов, и за покупателей, но не связывает это напрямую с коронавирусом. «Сказываются быстрорастущие масштабы бизнеса: пока это были десятки миллиардов руб­лей продаж и тысячи продавцов, маркетплейсы могли почти не замечать друг друга. Но сейчас это уже сотни миллиардов рублей, десятки тысяч продавцов — и рост одних маркетплейсов все больше зависит от динамики других»,— считает эксперт. Кроме того, по его словам, на конкуренцию влияет растущий объем инвестиций: «IPO Ozon, возвращение единоличного контроля над бывшим „Беру“ к „Яндексу“, инвестиции Сбербанка в Goods.ru ускоряют развитие маркетплейсов, но одновременно и усиливают конкуренцию между ними». Александр Иванов отмечает, что маркетплейсов в России все еще недостаточно. «Есть надежда, что появятся новые игроки. Российские маркетплейсы можно сосчитать на пальцах одной руки, а в Китае, например, их несколько тысяч», — говорит он. Господин Овчинников считает, что масштабный прирост региональных поставщиков в маркетплейсах продолжится в ближайшей перспективе. «Конечно, такого резкого роста, как в 2020 году, когда десятки тысяч компаний вынужденно форсировали свое движение в сторону онлайна, уже не будет, но зато будет все более заметным тренд создания с нуля новых бизнесов с прицелом сразу на продажи через маркетплейсы»,— говорит он. В то же время, по мнению Александра Иванова, объем рынка интернет-торговли в РФ уже сейчас достигает пределов своих возможностей: «Есть большая проблема, которая препятствует росту, — это падение доходов населения».

Дарья Решетникова