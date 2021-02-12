Приговор без воды

Бывший глава Кетовского района Курганской области Александр Носков получил шесть лет колонии за злоупотребление должностными полномочиями при организации строительства водопровода в селе Кетово. Экс-чиновник подписал акт выполненных работ от компании «Мультипласт» при том, что водопровод так и не был построен. Ущерб от незаконных действий составил 15 млн рублей. Защита экс-чиновника не согласна с тем, что в его действиях есть состав преступления.



Кетовский районный суд Курганской области приговорил экс-главу муниципалитета Александра Носкова к шести годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями по ч.3 ст.285 УК РФ, сообщает пресс-служба Кетовского районного суда. Как установили следствие и суд, пять лет назад Александр Носков в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» заключил муниципальный контракт с ООО «Мультипласт» (Шадринск) на строительство водопровода в селе Кетово. В 2015–2017 годах глава, достоверно зная, что работы не выполнены в полном объеме, подписал акты о приемке объекта. На основании этих документов подрядчик незаконно получил оплату, а бюджету был причинен ущерб в размере 15 млн руб. Кроме того, из-за действий главы района не была исполнена федеральная программа, а жители села Кетово остались без водопровода.

В ходе прений прокурор запросил для Александра Носкова девять лет колонии.

«Носкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3,5 млн руб. и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 3 года»,— рассказали “Ъ-Южный Урал” в пресс-службе Кетовского районного суда.

Сначала Александру Носкову вменяли превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ). Однако затем суд переквалифицировал обвинение бывшему главе Кетовского района на злоупотребление полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). Вину обвиняемый не признал.

Защита бывшего чиновника отмечает, что вопрос, будет ли обжалован приговор, еще не решен. «Нам предстоит изучить приговор и решить, будем ли подавать апелляцию. Нужно оценить доказательства, на которые сослался суд. Не согласны с тем, что в действиях есть состав преступления. Нюансов много, мы в прениях сторон на них ссылались: водопровод был выполнен, часть его функционирует и подключена к основному водопроводу в виде дополнительной подводящей сети. Кроме того, ООО «Мультипласт» перевыполнил свои обязательства по договору — за это с администрации Кетовского района по решению арбитражного суда взыскали 68 млн руб.»,— отметил адвокат обвиняемого Владимир Менщиков.

Александр Носков занимал должность главы Кетовского района с 2014 по 2017 годы, до этого возглавлял Кетовский сельсовет.

С компанией «Мультипласт» связано уголовное дело против бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба 195 млн руб. и получении взяток на 700 тыс. руб. от коммерческого директора компании Михаила Третьякова. Процесс по уголовному делу господина Пугина стартовал вчера. По версии следствия, он в 2018–2019 годах, действуя в сговоре с Владимиром Осокиным и Вячеславом Розниным, занимавшими должности главы Шадринского района и его заместителя соответственно, подписал и оплатил фиктивные акты выполненных работ в пользу «Мультипласта». Компания строила объекты инфраструктуры в селах Мальцево и Верхозино в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Чиновники приняли и оплатили объекты, строительство которых не завершено до сих пор. На вчерашнем заседании Сергею Пугину, находящемуся под стражей с апреля прошлого года, продлили арест до 19 июля.

Отдельно региональное управление Следственного комитета России расследует уголовное дело в отношении экс-руководителей подрядной организации, строившей водопровод в селе Кетово. Бывшие директор ООО «Мультипласт» Иван Шумский и начальник производственно-технического отдела Евгений Рябцев обвиняются по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Это дело соединено с еще одним, которое возбудили по аналогичным фактам хищения бюджетных средств в Шадринском районе.

Михаил Бычков, Артур Якушко