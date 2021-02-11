Уволенный из-за дела Голунова глава пресс-службы МВД устроился в мэрию Москвы

Экс-начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов возглавил пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в мэрии города, сообщило интернет-издание «Подъем». Напомним, в 2019 году чиновника уволили после публикации его ведомством фотографий «нарколаборатории», якобы сделанных в квартире журналиста Ивана Голунова.

Журналист «Медузы» Иван Голунов была задержан в 2019 году по подозрению в сбыте и хранении наркотиков. В день задержания пресс-служба ГУ МВД по Москве опубликовала несколько фото «нарколаборатории», которые, как утверждалось, были сделаны в квартире журналиста. Господин Голунов отрицал подлинность снимков. Позднее фотографии были удалены, а пресс-служба заявила, что фото были сделаны не в квартире журналиста. Через несколько дней Иван Голунов был освобожден, а уголовное преследование его было прекращено.

Издание узнало о назначении господина Титова случайно, при отправке запроса в ведомство, куда он устроился на работу. В ответ на запрос журналисты получили письмо, подписанное руководителем пресс-службы департамента Юрием Викторовичем Титовым, а затем, по их словам, убедились, что это чиновник, уволенный из-за дела Ивана Голунова.

«Это мое личное дело, где я работаю и как я работаю. С какой целью вы интересуетесь? Это личное дело, кто, где, когда и сколько работает»,— приводит издание ответ господина Титова на вопрос корреспондента.

Как пытались восстановиться на работе уволенные из-за дела журналиста полицейские — в материале “Ъ” «Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу».