Крупный пожар на складе по фасовке восточных сладостей произошел в Самаре

Пожар на складе по фасовке восточных сладостей произошел в Самаре в четверг. Происшествие случилось в 14:20 в Кировском районе на ул. Дальневосточная, 2А. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар № 2. В 16:05 (MSK+1) пожар локализован на площади 100 кв. м., произошло частичное обрушение кровли на площади 500 кв.м»,– говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара участвовал 121 человек, 41 единица техники, включая 78 сотрудников и 19 машин МЧС России.

Георгий Портнов