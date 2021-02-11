Главой администрации Архангельского района Башкирии назначен Айрат Саитгалин

Айрат Саитгалин назначен главой администрации Архангельского района Башкирии по контракту, следует из решения совета района от 10 февраля, опубликованного на сайте администрации.

О назначении господина Саитгалина еще 25 января сообщил на оперативном совещании правительства глава республики Радий Хабиров. Айрат Саитгалин ранее работал секретарем совета Кармаскалинского района. Он получил должность после того, как 18 января пост главы администрации Архангельского района по собственному желанию покинул Ильшат Аминев. В тот же день на сайте администрации района появилось сообщение о конкурсе на замещение должности главы. Как сообщает «РБК-Уфа», на должность руководителя муниципального района, кроме Айрата Саитгалина, претендовал глава сельского поселения Ирныкшинский сельсовет Андрей Сарычев. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру господина Саитгалина.

Майя Иванова