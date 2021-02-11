«Цены на новостройки ставят рекорды»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие суммы покупатели тратят на недвижимость в массовом сегменте.

Цены на новостройки массового сегмента ставят новые рекорды. Высокая активность покупателей на фоне сниженной ипотечной ставки стимулирует повышение стоимости. Несмотря на значительную динамику роста цен квадратного метра, которое уже произошло по итогам минувшего года, жилье массового сегмента продолжает дорожать и в новом году.

За месяц квартиры в новых объектах стандартного класса, расположенных в старых границах Москвы, стали дороже еще на 5%. Средняя стоимость квадратного метра почти достигла показателя в 180 тыс. руб., посчитали аналитики компании «БЕСТ-Новострой». В комфорт-классе, который составляет основной объем предложения жилья массового сегмента, стоимость метра прибавила 2%, перешагнув отметку в 210 тыс. руб. Цифры говорят о том, что цены на новостройки обновили свой максимум за всю историю наблюдений.

Средний предлагаемый бюджет жилья стандартного класса вырос только в этом году на 13% — это плюс 812 тыс. руб. Новый средневзвешенный бюджет для выхода на сделку — почти 7 млн. Подобный рост, по мнению брокеров, обусловлен в том числе сокращением объема компактных и доступных по цене лотов в экспозиции. В комфорт-классе динамика намного умеренней — только 1% вверх. Энергичный рост цен стимулирует к покупке жилой недвижимости не только тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, но и инвесторов. Сегодня даже те, кто имеет относительно небольшие сбережения, рассматривают новостройки как один из инструментов для сохранения и приумножения своих накоплений, даже с учетом привлечения кредита.