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Jaquet Droz

Фото: Jaquet Droz

Счастливое число

12 часов в честь 2021 года Быка

от

12 февраля в новолуние по Китайскому календарю наступает новый год Быка. Символ усердия, настойчивости и честности, Бык — второе после Крысы животное в Китайском Зодиаке. Согласно легенде, император объявил гонку среди животных, и 12 пришедших к финишу получили покровительство над годом раз в 12 лет. Рожденные в этот год считаются умными и надежными, способными достигать намеченных целей без постоянных похвал и наград. Знаменитыми примерами можно считать Маргарет Тэтчер (1925 год), Джека Николсона (1937 год), Принцессу Диану (1961 год), Барака Обаму (1961 год) и Льюиса Хэмилтона (1985 год). В честь нового года Быка швейцарские мануфактуры выпустили памятные часы ограниченным тиражом.


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