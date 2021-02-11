Bloomberg: ЕС начал обсуждать санкции против России из-за Навального

Евросоюз начал рассматривать вопрос о введении санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, послы ЕС обсудили эту тему в среду, 10 февраля, на фоне визита верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву.

По словам одного из источников, ни одна из стран—членов ЕС не возражала против предложения о санкциях. Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано отказался комментировать обсуждение. При этом он отметил, что «работа продолжается».

Жозеп Боррелль был с визитом в Москве 4–6 февраля. После возвращения его раскритиковали в ЕС за недостаточную жесткость в отношении России. Представитель ЕС при этом позже заявил в Европарламенте, что выступает за расширение санкций против России. По его словам, она не оправдала ожиданий, так и не став «современной демократией».

Подробности — в материале “Ъ” «Жозепу Боррелю предъявлены тяжкие унижения».