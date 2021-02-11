После критики губернатора мэрия Ярославля будет улучшать уборку улиц

В Ярославле будет улучшено качество уборки дорог от снега, в том числе и за счет приобретения новой спецтехники, сообщили в мэрии города. В ближайшее время «Горзеленхозстой» запустит процедуру по закупке 21 единицы коммунальной техники.

«Уборка городских улиц ведется в круглосуточном режиме. По поручению губернатора Дмитрия Миронова, будем улучшать взаимодействие между организациями и структурами, которые задействованы в уборке города»,— ответили "Ъ-Ярославль" в пресс-службе мэрии Ярославля на просьбу прокомментировать сделанное накануне губернатором Дмитрием Мироновым заявление о неудовлетворительной зимней уборке городских улиц в Ярославле.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что Дмитрий Миронов на заседании регионального правительства назвал ужасающим состояние дорог в области, а особенно в Ярославле. Глава региона потребовал в течение недели навести в этой сфере порядок и доложить ему о результатах.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в Ярославле в осенне-зимнем сезоне 2020-2021 годов был изменен принцип уборки города. Теперь за дороги первой и второй категории отвечает муниципальное предприятие «Горзеленхозстрой», а уборкой дорог третьей и четвертой категории занимаются территориальные администрации, которые заключают соответствующие муниципальные контракты. За уборку дворов в городе отвечают управляющие компании.

Дарья Сабаева