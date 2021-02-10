Губернатор дал неделю на приведение в норму дорог Ярославля

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на заседании регионального правительства назвал ужасающим состояние дорог в области и, главным образом, в Ярославле. Об этом сам глава региона рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«На заседании правительства области обратил внимание коллег на ужасающее состояние дорог в области, и в первую очередь в Ярославле. В городе — сплошной гололед и коммунальные службы не справляются с его уборкой. Сейчас это чуть ли не главная проблема, которая волнует людей. Мне очень понятно негодование жителей города, и я его разделяю»,— написал господин Миронов.

Губернатор отметил, что он поручил мэрии Ярославля и руководству других муниципалитетов области в кратчайшее время навести порядок с уборкой дорог, наладить для этого эффективное взаимодействие различных служб. Дмитрий Миронов уточнил, что по прогнозам синоптиков в конце этой недели ожидаются новые снегопады.

Глава региона на исправление ситуации дал неделю.

«Через неделю жду доклад о результатах работы и дальнейших действиях для того, чтобы люди могли спокойно и безопасно передвигаться по улицам. Буду строго спрашивать со всех исполнителей»,— отметил губернатор.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что областная Госавтоинспекция официально заявляла о плохом качестве уборки улиц в Ярославле, что влияет на рост аварийности.

В прошедшие выходные уборку улиц в Ярославле проверили активисты ярославского отделения ОНФ. В отделении ОНФ отметили, что они проверили основные транспортные магистрали и улицы с интенсивным двусторонним движением в нескольких районах города. Все проверенные дороги были плохо убраны. Отчет о проверке ОНФ направил в правительство Ярославской области и в мэрию Ярославля.