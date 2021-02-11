В Москве парковка 22 и 23 февраля будет бесплатной

Департамент транспорта Москвы объявил, что в День защитника Отечества и накануне — 23 и 22 февраля — парковка в городе будет бесплатной. Исключение — парковки со шлагбаумом.

«Оплачивать паркинг не придется в том числе на улицах, где действует повышенный тариф (380 руб./час в дневное время и 200 руб./час в ночное). Платными останутся только парковки со шлагбаумом»,— сообщил дептранс в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в воскресенье, 21 февраля, парковки в Москве будут работать в обычном режиме: все бесплатно, кроме тех, где действует повышенный тариф.

Суббота, 20 февраля, по всей стране объявлена рабочим днем, выходной перенесен на понедельник, 22 февраля. В дептрансе не уточнили, будут ли 20 февраля парковки в Москве платными.

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