В Ставропольском крае планируется перевести в доковидный режим работы 1,5 тыс. коек

На Ставрополье медицинские организации начали возвращаться к профильной деятельности. Планируется, что из 4,2 тыс. коек для больных коронавирусом под оказание профильной помощи будут освобождены порядка 1,5 тыс. коек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Отмечается, что причиной перевода коек в доковидный режим работы связано со стабилизацией эпидобстановки в регионе. Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Ставропольском крае было выявлено 212 случаев COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, это число является наименьшим с 13 января текущего года.

Наталья Шинкарева