Share стал рестораном для «цифрового детокса»

Московский ресторан Share запустил социальный эксперимент — на всех столиках заведения с сегодняшнего дня будут размещены специальные капсулы для цифрового детокса, которые блокируют сигналы смартфонов. Чтобы полностью отключить телефон от сети, необходимо будет положить его в капсулу и закрыть крышкой. В отличие от перевода телефона в авиарежим, такая система обеспечивает полную цифровую приватность, так как сигналы блокируются физически, по принципу экранирования электромагнитного поля (клетка Фарадея). Детокс-капсула вмещает до 7 телефонов и пассивно блокирует сигналы, не создавая радиопомех. Это делает ее безопасной для здоровья.

Капсулы для эксперимента предоставил российский стартап Velter, с прошлого года ставший резидентом Сколково. Компания разрабатывает изделия и ПО, предназначенные для цифрового баланса и повышения приватности при использовании смартфонов.